Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 17:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hindistan'da, cenaze töreninde beton gölgelik çöktü: En az 18 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Uttar Pradeş eyaletinin Gaziabad şehrinde cenaze törenine katılanların yağmur nedeniyle sığındığı beton gölgelik çöktü; en az 18 kişi hayatını kaybetti.
Tören sırasında gölgeliğin altına sığınan yaklaşık 40 kişi, enkaz altında kaldı.
Yerel basındaki haberlere göre, kurtarma ekipleri enkazın altından 18 kişinin cesedini çıkardı, yaralı kurtarılanlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Hindistan
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