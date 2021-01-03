Yaklaşık 1000 göçmenin kaldığı kampı ziyaret eden Cikotic, daha önce Konjic'e götürülmek üzere yola çıkan ancak Lipa'ya geri gelen göçmenlerin bundan sonraki süreçte burada kalmaya devam edeceğini söyledi.

Cikotic, yerleşim, sağlık ve çevre bakımından son derece olumsuz şartlara sahip olan kampın bir an önce insan yaşamına uygun hale getirilmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti.

Kampta gerekli kurulumların yapılacağını anlatan Cikotic, kanalizasyon çalışmalarının ardından kampın en kısa sürede göçmenlere normal hayat koşulları sunmasının planlandığını aktardı.

Kendilerini yerleştirecek yer bulamayan yetkililere tepki gösteren bazı göçmenler ise, "Adalet istiyoruz" ve "AB'den yardım bekliyoruz" şeklinde sloganlar attı.

[Fotoğraf: AA]