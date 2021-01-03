Haber Giriş: 3 Ocak 2021 Pazar 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afganistan'da bombalı saldırı: 5 ölü
Afganistan'ın Kapisa vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.
Kapisa Din Alimleri Konseyi Başkanı Mirveyis Kerimi'nin aracına yerleştirilen bomba, Sayyad Pazarı bölgesinde patlatıldı.
Saldırıda, aralarında Kerimi'nin de bulunduğu 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Etiketler: Afganistan
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