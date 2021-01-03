Azerbaycanlı subay, Hulusi Akar'a verdiği sözü tuttu: Topraklarını kurtardı, şehit oldu
Karabağ'ın Ermeni işgalinden kurtarılması için verilen savaşta ağır yaralanarak şehit düşen Yüzbaşı Valeh Memiyev, ülkesine ait toprakları kurtaracağına dair Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verdiği sözü tutmuş oldu.
Türkiye ile Azerbaycan 2020 ağustos ayında ortak tatbikat düzenledi. Tatbikatta başarılı olan askerler ödüllendirildi. Onlardan biri de Yüzbaşı Valeh Memiyev'di.
Memiyev, ödülünü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan aldı. Bakan Akar, ödülü verirken, "Asıl göreviniz işgal altındaki topraklarınızı kurtarmak olmalıdır." dedi.
Memiyev de "Emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız." diyerek söz verdi.
Gubatlı'da görev aldı
Yüzbaşı Memiyev, Akar'a verdiği sözü tuttu.
44 günlük operasyonda, Gubatlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında görev aldı.
Daha sonra ağır yaralandı, şehit düştü.
"Vatan sağ olsun"
Albay Abdullah Gurbani, Memiyev'in son anlarını şöyle anlattı:
"Son anında gülümseyerek etrafındaki tankçılara 'Ben artık amacıma ulaştım. Ben kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'a verdiğim sözü tuttum. Vatan sağ olsun.' dedi."
Sergide o fotoğraf
Bakan Akar, Azerbaycan ziyareti sırasında "Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği Ebedidir" isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.
Sergide yer alan, Hulusi Akar'ın Memiyev'e ödülünü verdiği sırada çekilen fotoğraf Akar'ı duygulandırdı.
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