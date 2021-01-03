Türkiye ile Azerbaycan 2020 ağustos ayında ortak tatbikat düzenledi. Tatbikatta başarılı olan askerler ödüllendirildi. Onlardan biri de Yüzbaşı Valeh Memiyev'di.

Memiyev, ödülünü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan aldı. Bakan Akar, ödülü verirken, "Asıl göreviniz işgal altındaki topraklarınızı kurtarmak olmalıdır." dedi.

Memiyev de "Emir geldiği an topraklarımızı kurtaracağız." diyerek söz verdi.

[Fotoğraf: AA]

Gubatlı'da görev aldı

Yüzbaşı Memiyev, Akar'a verdiği sözü tuttu.

44 günlük operasyonda, Gubatlı iline bağlı çok sayıda yerleşim biriminin Ermenistan işgalinden kurtarılmasında görev aldı.

Daha sonra ağır yaralandı, şehit düştü.

"Vatan sağ olsun"

Albay Abdullah Gurbani, Memiyev'in son anlarını şöyle anlattı:

"Son anında gülümseyerek etrafındaki tankçılara 'Ben artık amacıma ulaştım. Ben kardeş Türkiye'nin Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'a verdiğim sözü tuttum. Vatan sağ olsun.' dedi."

Sergide o fotoğraf

Bakan Akar, Azerbaycan ziyareti sırasında "Azerbaycan-Türkiye Kardeşliği Ebedidir" isimli fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Sergide yer alan, Hulusi Akar'ın Memiyev'e ödülünü verdiği sırada çekilen fotoğraf Akar'ı duygulandırdı.

[Fotoğraf: AA]