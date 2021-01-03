Başkent Canberra'yı içeren Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), Sydney'in kuzey sahil bölgesi, banliyöleri ve bağlı yerleşimlerinden gelen kişilerin zorunlu durumlar dışında bölgeye alınmayacağını duyurdu.

Ülkenin güneyindeki Tazmanya eyaleti de Sydney'de ortaya çıkan ve komşu Victoria eyaletine yayılan vakalarla bağlantılı tüm kişilere adaya giriş yasağı getirildiğini açıklamıştı.

Bu arada, Sydney kaynaklı vakalarla bağlantılı 21 vakanın tespit edildiği Victoria eyaleti de Yeni Güney Galler eyaletinden gelen tüm yolculara sınırlarını kapattı.

Yeni Güney Galler eyaletinde büyük bölümü Sydney'in kuzey sahillerinde ortaya çıkan 161 yeni vaka tespit edilmişti.

Avustralya'da bugüne dek 28 bin 483 COVID-19 vakası kaydedilirken virüs nedeniyle 909 kişi hayatını kaybetti.