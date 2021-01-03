Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 287 bin 62 artışla 20 milyon 906 bin 94'e çıktı.

"Worldometers" internet sitesine göre, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 362 bini, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 256 milyon 750 bini geçti.

Ülkede California eyaleti 2 milyon 393 bine yakın vakayla ilk sırada yer alırken bu eyaleti 1 milyon 801 bini aşkın vakayla Texas ve 1 milyon 354 binden fazla vakayla Florida izliyor.

COVID-19'a bağlı can kayıplarında ise 38 bin 244 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.