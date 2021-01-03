İçişleri Bakanı İbrahim Haydan ile Aden Valisi Ahmed Hamid Lemles, Aden Havalimanı'nda uçuşları resmen başlattı.

Haydan ve Lemles, Sudan'dan gelen Yemen Hava Yolları'na ait bir uçağı Aden Havalimanı'nda karşıladı.

Patlamalarda 26 kişi ölmüştü

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nda 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi yaralandı.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve BAE destekli Güney Geçiş Konseyi saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.