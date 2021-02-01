TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu pozisyon için kimya ve süreç mühendisliği veya kimya mühendisliği lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası ( www.tubitak.gov.tr ) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi ( https://kariyer.tubitak.gov.tr ) üzerinden gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 22 Şubat olarak belirlendi.

Alınacak 6 Ar-Ge personeli MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapacak.