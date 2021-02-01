Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram ve BİP'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar...

Haftanın ilk günü mesaimize, saat 2’de AK Parti’mizin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine yapacağımız canlı bağlantılarla başlayacağız.

Saat 3’te de Kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Toplantımızdan çıkacak kararların şimdiden hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

Hepinize hayırlı haftalar diliyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."