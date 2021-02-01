Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 09:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü mesaisini paylaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Telegram ve BiP uygulamalarından bugünkü mesaisini paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya uygulaması Telegram ve BİP'ten yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Değerli kardeşim, hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar...
Haftanın ilk günü mesaimize, saat 2’de AK Parti’mizin Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il kongrelerine yapacağımız canlı bağlantılarla başlayacağız.
Saat 3’te de Kabine toplantımızı gerçekleştireceğiz inşallah. Toplantımızdan çıkacak kararların şimdiden hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.
Hepinize hayırlı haftalar diliyor, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum."
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Telegram BİP AK Parti
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