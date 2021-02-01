Türkiye bir hafta sonunu daha evde geçirdi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemleri kapsamında, 29 Ocak Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokak ve caddeler yine sessiz kaldı. Güvenlik güçleri, kontrol noktaları oluşturdu. Kısıtlamayı ihlal edenlere ceza uygulandı.

Zaruri ihtiyaçlar karşılandı

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında vatandaşlar, zaruri ihtiyaçlarını yürüme mesafesindeki fırın ve marketlerden karşıladı.

Hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edecek.