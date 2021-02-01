Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. kuruluş yılına ilişkin mesaj yayımladı.

Mesajda, "Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze'mizin kuruluşunun 126. yılı kutlu olsun. 1896 yılından bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan güzide kurumumuz Darülaceze'nin kuruluşunda emeği geçen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verildi.