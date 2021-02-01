Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 00:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk: Darülaceze'mizin kuruluşunun 126. yılı kutlu olsun
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. kuruluş yılını kutladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, Darülaceze'nin kuruluşunun 126. kuruluş yılına ilişkin mesaj yayımladı.
Mesajda, "Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze'mizin kuruluşunun 126. yılı kutlu olsun. 1896 yılından bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan güzide kurumumuz Darülaceze'nin kuruluşunda emeği geçen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" ifadelerine yer verildi.
Şefkat ve merhamet yuvası Darülaceze’mizin kuruluşunun 126. yılı kutlu olsun.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 31, 2021
1896 yılından bugüne kadar ihtiyaç sahiplerinin yanında olan güzide kurumumuz @darulaceze’nin kuruluşunda emeği geçen kahraman ecdadımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum. pic.twitter.com/gr831eXhJw
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