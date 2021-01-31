Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 22:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dışişleri'nden Somali'deki terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'da bugün düzenlenen bombalı saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Somali'nin Mogadişu kentinde bulunan Afrik Otel'e terör örgütü Eş-Şebab tarafından bugün düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği ifade edildi.
"Bu menfur saldırıyı kınıyoruz"
Açıklamada, şunlara yer verildi:
"Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir."
Etiketler: Somali Dışişleri Bakanlığı Terör Saldırısı
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