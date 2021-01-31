Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, TRT 1'in büyük ses getiren Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop'a TRT İstanbul Bölge Müdürü Metin Tuğtağ, TRT Plato Müdürü Yahya Tayyip Aydeniz ve Yapımcı Emre Konuk eşlik etti.

Şentop'un oğulları Selahattin ve Ömer Şentop da sete konuk oldu.

"Bütün dünyada ilgi ve alaka görüyor"

Dizinin çok önemli bir proje olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Şentop, "Tarihi olayları anlatan ama bu günkü bakış açısıyla anlatan diziler çok önemli. Bütün dünyada ilgi ve alaka görüyor. Araştırmaktan nispeten uzaklaşan veya vakit bulamayan gençlerimize de belli konulara, alanlara, tarihi kişiliklere dikkat çeken çok büyük önemi var" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, atlı birlikten oluşan oyuncu ekibiyle karşılandı.

Şentop platoyu gezerken renkli anlar yaşandı. Yönetmen koltuğuna oturan Şentop, bölümün çekimini başlattı.

Şentop, dizinin saray bölümlerinin çekildiği alanı da inceledi. Ok ve yayı eline alan Şentop, nişan alıp, hedefe ok attı.

Obayı gezen Şentop, oyuncularla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"TRT'yi tebrik ediyorum"

Meclis Başkanı Şentop, TRT'ye de ayrı bir parantez açtı.

Şentop, "Çok büyük bir ilgiyle izleniyor, gençler tarafından. Ben Emre Konuk Beyi tebrik ediyorum. TRT'yi tebrik ediyorum. Bu tür önemli tarihi dizilere ve yapımlara imza attıkları için. Gençlerimizin özellikle izlemesini arzu ederim" açıklamasında bulundu.



Şentop'a üzerinde Kınık amblemi olan "Savaşçı Zırhı" hediye edildi.



