Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 18:43Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Selçuk: Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı
[Fotoğraf: AA]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66'dan 14,40'a yükseldi" açıklamasında bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından, sendikalı işçi sayısına ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66'dan 14,40'a yükseldi. Sendikalaşmayı ve işçilerimizin haklarını korumayı önemsiyoruz."
Sendikalı işçi sayımız 2 milyonu aştı. Geçtiğimiz Temmuz ayına göre sendikalaşma oranımız 13,66’dan 14,40’a yükseldi.— Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) January 31, 2021
Sendikalaşmayı ve işçilerimizin haklarını korumayı önemsiyoruz.
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