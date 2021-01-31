Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam edildiğini söyledi.

Selçuk, "Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor.