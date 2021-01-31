Bakan Selçuk: Mesleki gelişim programları başvurusu açıldı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çevrim içi mesleki gelişim programlarının, 400 bin öğretmenin başvurusuna açıldığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam edildiğini söyledi.
Selçuk, "Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu. Bireysel ve mesleki gelişim programları, 'http://mebbis.meb.gov.tr' hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400 bin öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır" açıklamasında bulundu.
Bakanlık, öğretmenlere yönelik mesleki gelişim eğitimlerini çevrim içi yürütüyor.
Mesleki gelişim eğitimlerine ara tatilde de devam. Küresel salgın dönemi, hizmet içi eğitim için büyük bir fırsat oldu.— Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) January 31, 2021
Bireysel ve mesleki gelişim programları, https://t.co/SvAcnX6wPU hizmet içi eğitim modülü üzerinden 400.000 öğretmenimizin başvurusuna açılmıştır. pic.twitter.com/Zhk9ZSV5LD