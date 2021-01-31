Haber Giriş: 31 Ocak 2021 Pazar 23:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir ayda 139 bin 289 konsolosluk işlemi yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanlığı, ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından, konsolosluk işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında, konsolosluk hizmeti vermeye devam ediyor, 70’ten fazla hizmeti temsilciliklerimizde gerçekleştiriyoruz. 2021 yılının ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdik. Dünyanın her yerinde birlikte güçlü Türkiye" sözlerini kullandı.
Dünyanın dört bir yanında, konsolosluk hizmeti vermeye devam ediyor— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) January 31, 2021
70’ten fazla hizmeti temsilciliklerimizde gerçekleştiriyoruz.
2021 yılı Ocak ayında
139.289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdik.
Dünyanın her yerinde birlikte, #GüçlüTürkiye! pic.twitter.com/e2KTxmZ5qN
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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