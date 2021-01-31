Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Twitter hesabından, konsolosluk işlemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında, konsolosluk hizmeti vermeye devam ediyor, 70’ten fazla hizmeti temsilciliklerimizde gerçekleştiriyoruz. 2021 yılının ocak ayında 139 bin 289 konsolosluk işlemi gerçekleştirdik. Dünyanın her yerinde birlikte güçlü Türkiye" sözlerini kullandı.