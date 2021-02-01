İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önü ve çevresinde bugün toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu anlatıldı.

Açıklamaya göre, Beşiktaş ve Sarıyer'de COVID-19 salgının yayılımının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması için toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, forum, açık hava toplantısı, gösteri, basın açıklaması, konser, bildiri dağıtımı ve benzeri faaliyetlerin yapılmasının bir ay süreyle yasaklandı.

Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından sosyal medya yoluyla yapılan, bugünkü toplanma çağrıları ile ilgili olarak



Basın Açıklamamız:



https://t.co/fSv6dOZmSV pic.twitter.com/OfIBCYmV23 — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) February 1, 2021

"Etkinlik çağrıları, kamu sağlığını tehlikeye atacaktır"

Kararın 5 Şubat'a kadar yürürlükte olduğu bilgisi verilen açıklamada şunlara da yer verildi:

"COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında devletimiz ve milletimizin el ele yürüttüğü çalışmalar olumlu sonuçlarını göstermektedir. Ancak salgın henüz bitmemiştir. Bahsi geçen etkinlik çağrıları, halihazırda devam eden salgınla mücadele önlemlerimizi ihlal ederek kamu sağlığını tehlikeye atacaktır. Azalma eğilimindeki salgın vaka sayılarının tekrar artmaması için siz kıymetli vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Şehrimizde büyük bir gayret ve özveriyle sürdürdüğümüz salgınla mücadelenin kesintiye uğramaması için bütün vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Güvenlik güçlerimiz, daima görevinin başındadır. Bugüne kadar her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği yetkiyle görev ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."