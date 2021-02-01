Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kış mevsiminin etkisinin göstermeye başladığı bugünlerde kimsesiz ve evsizlerin konaklamasının önemine dikkat çekti.

Bakan Selçuk, kimsesiz ve evsizler için 2020 yılında 6 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını açıkladı.

Vatandaşlardan gelen ihbarlar ivedilikle değerlendiriliyor

Bakan Selçuk, “Evsizlerin Konaklatılması” projesi ile 81 il müdürlüğünün kimsesizlerin konaklama ihtiyaçlarını giderdiğini söyledi. Selçuk, ekiplerin çalışmaları hızla devam ederken vatandaşlardan gelen ihbarların da ivedilikle değerlendirildiğini ve bu kişilere ulaşmak için her türlü gayretin gösterildiğini anlattı.



Selçuk, COVID-19 hastalığının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz ve kimsesiz kişilerle ilgili halihazırda devam etmekte olan “Evsizlerin Konaklatılması” projesini “Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Evsizlere Konaklama Projesi” olarak güncellediklerini de hatırlattı.

2020'de 2 bin 454 kişinin konaklatılması sağlandı



Bakan Selçuk, bu proje kapsamında illerde evsiz ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek ülke genelinde toplamda 2 bin 454 kişinin konaklatılması sağlandığını açıkladı.

Bakan Selçuk, konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarının da giderildiği bilgisini vererek, bu kapsamda oluşan giderlerin Bakanlıkça gönderilen yaklaşık 6 milyon TL kaynak ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılandığını söyledi.

Bakan Selçuk, 2017-2020 döneminde Evsizlerin Konaklatılması Projesi kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın da 10 milyon TL’yi geçtiğini anlattı.



Selçuk, 2021 yılında da evsiz ve kimsesiz kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlık koordinasyonunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.