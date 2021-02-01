Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında sabah saatlerinde art arda depremler meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden alınan bilgiye göre 08.03'te 4,1, 08.20'de 2,9, 08.46'da 5,1, 08.47'de 4,8, 09.00'da 4,7 ve 09.34'te 4,2 büyüklüğünde depremler kaydedildi.

İzmir Karaburun açıklarında saat 11.35’te 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bölgedeki son durumu @trthaber muhabiri Emre Yüncü aktardı.https://t.co/nqUCEOwI8r pic.twitter.com/lLsZHVS1uT — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2021

Bir kez daha 5,1 ile sallandı

Bölgede 4'ün altındaki sarsıntılar devam ederken saat 11.35'te merkez üssü yine Ege Denizi Karaburun açıkları olan 5,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



18 kilometre derinlikteki deprem kentte şiddetli hissedildi.