Cumartesi günü YPG/PKK'lı teröristlerin hedefinde Suriye'nin Afrin ilçesi vardı. 50 kilogram patlayıcının kullanıldığı saldırıda 5 kişi öldü 22 kişi yaralandı.

Pazar günü ise El Bab'a bombalı araçla girmeye çalışan teröristler kontrol noktasını geçemedi. Araçtaki 100 kilogramlık bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Saldırıda, 6 Suriye Milli Ordusu askeri yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Azez'de de can pazarı yaşandı. Teröristler metal parçalarıyla güçlendirilmiş 200 kilogram patlayıcı yüklü aracı ilçe merkezinde patlattı. 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

350 kilogram TNT ile sivilleri hedef aldılar

2 gün içinde 350 kilogram patlayıcıyla düzenlenen 3 saldırıda 15 kişi öldü, 46 kişi yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırılarda güçlü patlayıcı TNT kullandığı belirlendi.

Teröristlerin bu saldırılarında 50’den fazla iş yeri ve ev de zarar gördü.

Terörist saldırılar Münbiç ve Tel Rıfat'tan geliyor. Bu bölgeleri işgali altında tutan teröristler, terörden arındırılan alanları hedef alıyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Eyyüp Burun