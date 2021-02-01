Haber Giriş: 1 Şubat 2021 Pazartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gezi Parkı davasında 8 sanığa yurt dışına çıkış yasağı
İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, istinafta bozulan gezi davasında, aralarında Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku ve Ali Hakan Altınay'ın da olduğu 8 sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verdi.
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Etiketler: Gezi Parkı Eylemleri
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