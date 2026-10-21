Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 21.10.2026 17:43

MEB'den yurt dışındaki Türk çocuklarına 7 seviyeli ders kitabı seti

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) yurt dışında yaşayan Türk çocuklarının ana dilleriyle bağlarını güçlendirmek amacıyla hazırlanan güncel "Türkçe ve Türk Kültürü" ders kitapları erişime açıldı.

MEB'den yurt dışındaki Türk çocuklarına 7 seviyeli ders kitabı seti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 2026 Türkçe ve Türk Kültürü Dersi Öğretim Programı doğrultusunda Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğünce hazırlanan 7 seviyelik ders kitabı seti, "Ülkem Yanımda" platformunda yayımlandı.

Dilin insanları birbirine bağlayan, tarihi, kültürü ve değerleri geleceğe taşıyan en güçlü köprülerden olduğu anlayışıyla hazırlanan kitaplar, yurt dışında yaşayan Türk öğrencilerin Türkçe dil becerilerini geliştirmelerine ve kültürel birikimlerini yakından tanımalarına imkan sunuyor.

8 ülkede 50 bin çocuğa yüz yüze eğitim

Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere, İsviçre, İtalya ve Karadağ'a uzanan geniş bir coğrafyada yürütülen çalışmalar, bu yıl atılan adımla daha da genişledi.

Japonya'da da başlatılan yüz yüze Türkçe dersleriyle birlikte, 8 ülkede 800'e yakın öğretmenle 50 bine yakın öğrenciye ulaşılarak ana dili eğitimi veriliyor.

Bu kapsamda, öğrencilerin ellerinden düşürmeyeceği nitelikte hazırlanan ders kitapları, eğitim vizyonunun pusulası olan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" esas alınarak güncellendi.

Öğrencilerin yaş ve seviyeleri gözetilerek oluşturulan seviye temelli içerikler, dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini çok yönlü olarak destekliyor.

Kitaplarda milli ve dini bayramlardan gelenek ve göreneklere, tarihi şahsiyetlerden spor ve sanat dünyasına, geleneksel oyunlardan bilim ve teknolojiye uzanan geniş bir konu yelpazesine yer veriliyor.

Bu çeşitlilik sayesinde öğrencilerin hem Türkiye'nin kültürel birikimini tanımaları hem de kendi yaşantılarıyla öğrendikleri arasında güçlü bir bağ kurmaları hedefleniyor.

Öğrencilerin kültürel kimliklerini tanımaları destekleniyor

Metinler, görseller ve etkinliklerle desteklenen öğrenme süreci, öğrencilerin merak etmelerini, araştırmalarını, kendilerini ifade ederek düşüncelerini paylaşmalarını ve öğrendiklerini günlük yaşamlarında aktif olarak kullanmalarını teşvik ediyor.

"Türkçe ve Türk Kültürü" ders kitapları, öğrencilerin dille düşünmelerini, sorgulamalarını ve kendi kültürel kimliklerini sağlam bir temelde tanımalarını destekliyor.

Kitaplar, Türkçeyi yalnızca okulda öğrenilen bir dersin dili olarak değil, aileyle, geçmişle ve kültürel köklerle iletişim kurmayı sağlayan canlı bir değer olarak ele alıyor.

Yurt dışındaki öğrencilerin yaşadıkları toplumun kültürel çeşitliliği içinde kendi dil ve kültürlerine sahip çıkmalarını amaçlayan uygulamayla çocukların farklılıklara saygı duyan, kendini doğru ve etkili ifade edebilen bireyler olarak yetişmelerine de katkı sunuluyor.

Yenilenen eserlerin, her öğrencinin Türkçeyle kurduğu bağı güçlendirmesi hedefleniyor.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı Japonya Almanya
Sıradaki Haber
Okullarda yazılı sınavlarda yeni sistem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:18
Bakan Fidan: Libya-Türkiye deniz yetki alanları mutabakatı meşru bir anlaşmadır
18:09
DMM, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki Alanları Anlaşması'na ilişkin iddiaları yalanladı
17:43
Yapay zeka dedektörleri edebiyat dünyasını karıştırdı: Yazarlar haksız yere suçlanıyor
17:38
Paris ve Lyon'da kısmi sokağa çıkma yasağı 1 gün uzatıldı
17:49
Bakan Göktaş: Önceliğimiz çocuğun haklarını koruyan güçlü bir sosyal koruma sistemi olmalı
17:29
AB’den SpaceX’e Ukrayna’da hizmetleri yeniden başlatma çağrısı
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
Soykırımcı İsrail, Batı Şeria'da zeytin hasadı yapacak çiftçilerin bölgeye girişini engelliyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
İstanbul'da "bozuk et" denetimi: 15 ton ele geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ