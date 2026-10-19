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Eğitim
AA 19.10.2026 17:51

Dijital Üniversite Platformu için başvuru süresi 26 Ekim'e uzatıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) himayesinde hayata geçirilen Dijital Üniversite Platformu'na başvuru süresi 26 Ekim'e uzatıldı.

Dijital Üniversite Platformu için başvuru süresi 26 Ekim'e uzatıldı

YÖK'ten yapılan açıklamaya göre, platform, yapay zeka, veri analizi ve sürdürülebilirlik alanlarında herkese açık ve ücretsiz eğitim imkanı sunacak.

"Yapay Zeka", "Veri Analizi", "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" olmak üzere üç okuldan oluşan platformda, 16 ders modülü yer alıyor.

Eğitimler, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesinden akademisyenler tarafından verilecek.

Başvurular, "www.dijitaluniversiteplatformu.org" adresinden 26 Ekim saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

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Dijital Çağ Enerji Yapay Zeka YÖK
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