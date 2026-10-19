Bakan Tekin'den UNESCO üyelerine COP31 daveti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, UNESCO Sekretaryası tarafından yürütülen Yeşil Eğitim Ortaklığı'na (Greening Education Partnership-GEP) katılan 100. ülke oldu.

Türkiye'nin GEP'e katılımı ve Bakan Tekin'in video mesajı, UNESCO'nun internet sitesinde, GEP Küresel İzleme Platformu'nda ve ortaklığın ekim ayı bülteninde yayımlanarak uluslararası kamuoyuyla paylaşıldı.

Tekin, GEP'in bu ay düzenlenen yıllık toplantısında yayımlanan video mesajında, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31), iklim değişikliğiyle mücadelede ortak iradeyi güçlendirecek tarihi bir buluşma niteliği taşıdığının altını çizdi.

COP31'in iklim diplomasisinin yanı sıra eğitim diplomasisi için de yeni imkanlar oluşturacağına inandığını belirten Bakan Tekin, "Çünkü iklim krizine karşı kalıcı çözümler, insanın düşünme ve yaşama biçiminde köklü bir değişimi gerekli kılmaktadır. Bu değişimin en güçlü zemini eğitimdir. Eğitimin dünya barışına hizmet etmesi, demokrasiye, insan haklarına ve çevreye saygılı nesiller yetiştirmesi gerektiğine inanıyoruz. Çevreye saygıyı da gelecek kuşaklara karşı taşıdığımız en önemli sorumluluklardan biri olarak kabul ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin yenilenen eğitim programlarının çerçevesini oluşturan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, şahsiyet inşasını merkeze alarak dünya barışına, demokrasiye, insan haklarına ve çevreye saygılı nesiller yetiştirmeyi amaçladığına işaret eden Tekin, şunları kaydetti:

"Model kapsamında çevre ve sürdürülebilirlik konuları, bilginin beceriye, değerlerin davranışa, farkındalığın ise gelecek kuşaklara karşı sorumluluk bilincine dönüştüğü bir eğitim anlayışıyla ele alınmaktadır. 2022'de yayımladığımız İklim Değişikliği Eylem Planı'nın ardından 2026-2030 dönemine ilişkin hedeflerimizle çalışmalarımızı daha ileri bir aşamaya taşıdık. Müfredattan öğretmenlerimizin mesleki gelişimine, yeşil ve dirençli okullardan afetlere hazırlığa kadar eğitim sistemimizin bütün bileşenlerini kapsayan adımlar atıyoruz. Öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerimizi, tüm eğitim paydaşlarımızı bu sürecin aktif birer parçası haline getiriyoruz."

"Türkiye'nin katılımı, karşılıklı öğrenmenin güçlenmesine katkı sağlayacak"

Bakan Tekin, Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemeyi uluslararası göstergelerin de teyit ettiğini vurgulayarak, eylül ayında yayımlanan PISA değerlendirmelerinde Türkiye'nin üç temel alanda puanını en fazla artıran Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı'na (OECD) üye ülke olduğuna dikkati çekti.

İlk kez bir alt ölçek olarak değerlendirilen çevre bilimi alanında Türk öğrencilerin gösterdiği yüksek performansı da memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Tekin, şöyle devam etti:

"Bu güçlü birikimle COP31'e ev sahipliği yapacağımız dönemde, UNESCO Yeşil Eğitim Ortaklığı'na 100. üye olarak katılıyoruz. Bu katılımı, uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz çalışmaların küresel ölçekte paylaşılması ve yeni ortaklarla geliştirilmesi bakımından önemli buluyoruz. Yeşil Eğitim Ortaklığı'nın Türkiye'nin güçlü eğitim altyapısını, uygulama kapasitesini ve sahada geliştirdiği modelleri uluslararası toplumla paylaşmasına, farklı ülkelerin tecrübelerinden yararlanmasına ve karşılıklı öğrenmenin güçlenmesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Sizleri, kasım ayında Türkiye'de düzenlenecek COP31'de eğitimin iklim eylemindeki belirleyici rolünü birlikte ele almaya, tecrübelerimizi paylaşmaya ve ortak projeler geliştirmeye davet ediyorum. Yeşil Vatan'da büyüttüğümüz eğitim anlayışını, COP31'in ortak iradesiyle yeşil bir dünya ve daha adil bir gelecek için birlikte geliştirmeye kararlıyız."

İklim değişikliği eğitimi alanındaki en büyük küresel işbirliği ağı

2022'de Birleşmiş Milletler Dönüşüm İçin Eğitim Zirvesi kapsamında başlatılan GEP, eğitim sistemlerinin çevresel sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğine uyum doğrultusunda dönüştürülmesini amaçlayan küresel bir ortaklık platformu olarak faaliyet gösteriyor.

İklim değişikliği eğitimi alanındaki en büyük küresel işbirliği ağı olan ortaklık, 100 ülke ve 2 binin üzerinde kuruluşu bir araya getiriyor.

GEP, okul ortamlarının yeşil dönüşümünden öğretim programlarının geliştirilmesine, öğretmenlerin mesleki kapasitesinin güçlendirilmesinden ailelerin ve toplumun sürdürülebilirlik çalışmalarına katılımını içeren dört temel alanda çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, her öğrencinin iklim değişikliğini anlayabilecek, etkilerine uyum sağlayabilecek ve sürdürülebilir bir geleceğin şekillenmesine katkıda bulunabilecek bilgi ve becerilerle donatılması hedefleniyor.

Türkiye'nin eğitim ve iklim alanındaki deneyimi uluslararası paydaşlarla paylaşılacak

MEB'in öğretim programlarından öğretmenlerin mesleki gelişimine, yeşil okul uygulamalarından çocuk ve gençlerin iklim eylemine katılımına eğitim sisteminin farklı alanlarında yürüttüğü kapsamlı çalışmalar, Türkiye'nin GEP'e katılımıyla uluslararası düzeyde daha görünür hale gelecek.

Bakanlığın güçlü eğitim altyapısı üzerine inşa ettiği birikimin dünya ülkeleriyle paylaşılması, Türkiye'nin iklim eğitimi alanındaki deneyiminin uluslararası işbirliklerine katkı sunmasına ve iyi uygulama örnekleri arasında yer almasına imkan sağlayacak.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında çevre, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının eğitim süreçlerine dahil edilmesi, öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin desteklenmesi, yeşil ve iklim değişikliğine dayanıklı okul uygulamaları ile afetlere hazırlık çalışmalarının yaygınlaştırılması, Türkiye'nin GEP çerçevesinde paylaşacağı deneyimler arasında yer alıyor.

Öğrenci, öğretmen, okul yöneticileri ve ailelerin çevre koruma ve sürdürülebilir yaşam faaliyetlerine katılımını destekleyen "Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare" çalışmalarının da uluslararası iyi örneklerle buluşturulması ve ülkeler arasında bilgi paylaşımının geliştirilmesi amaçlanıyor.

COP31'de "Gençlik ve Eğitim" odaklı üst düzey diyaloglar düzenlenecek

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 kapsamında, GEP işbirliğiyle "Gençlik ve Eğitim" temasında üst düzey diyaloglar düzenlenecek.

UNESCO ve OECD'nin desteğiyle yürütülecek çalışmalarda, iklim değişikliği karşısında eğitimin dönüştürücü rolü, ülkelerin deneyimleri ve iyi uygulamaları ile çocukların, gençlerin ve öğretmenlerin iklim eylemine katkıları ele alınacak.

Ayrıca Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin İklim Güçlendirme Eylemi (ACE) gündemine katkı sunulması ve GEP bünyesinde yeni bir İzleme ve Değerlendirme Çalışma Grubu kurulması planlanıyor.

Bu çalışmalarla ülkelerin eğitim ve iklim alanındaki taahhütlerinin uygulamaya aktarılması, ilerlemenin izlenmesi ve hesap verebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin GEP üyeliği yeni işbirliklerine zemin hazırlayacak

Türkiye'nin GEP'e katılımı, bakanlığın iklim eğitimi ve sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmaları küresel ölçekte paylaşmasına, farklı ülkelerin deneyimlerinden yararlanmasına ve yeni ortaklıklar geliştirmesine imkan sağlayacak.

Bakanlık, COP31 kapsamında gerçekleştirilecek çalışmalarla Türkiye'nin eğitim alanındaki birikimini uluslararası kamuoyuyla buluşturmayı, ülkeler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve iklim değişikliğine hazırlıklı nesiller yetiştirilmesine yönelik ortak çalışmalara katkı sunmayı hedefliyor.