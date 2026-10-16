ÖSYM hafta sonu iki sınav düzenleyecek

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, e-YDS 2026/11, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de ÖSYM elektronik sınav merkezlerinde yapılacak. Sınav için 47 elektronik salon kullanılacak.

Sınav, saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. İngilizce ve Farsça olarak yapılacak sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testler uygulanacak ve 180 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 16.45'te sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sınav sonuçları, sınav günü açıklanacak.

BKUBTS 8 ilde yapılacak

2026-BKUBTS, 8 ilde 9 sınav merkezinde pazar günü düzenlenecek. Sınav için 29 bina ve 312 salon kullanılacak.

Sınav saat 10.15'te başlayacak, adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda adaylara 50 çoktan seçmeli sorudan oluşan test uygulanacak, 75 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 11.30'da sona erecek sınavda ek süre kullanması uygun görülen adaylar, 20 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ziraat mühendisi, eczacı, kimya mühendisi, kimyager, orman mühendisi, orman endüstri mühendisi ve bitki sağlığı ile ilgili dersleri alarak mezun olmuş tekniker veya ziraat teknisyenleri sınava katılabilecek.

Sınav sonuçları 11 Kasım'da açıklanacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

İki sınava 14 bin 972 aday katılacak

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, farklı alanlarda bilgi ve yeterliliklerin ölçülmesi amacıyla hafta sonu sınav uygulamaları yapacaklarını belirtti.

Ersoy, "E-YDS'ye İngilizceden 4 bin 825, Farsçadan 404 olmak üzere 5 bin 229 aday katılacak. BKUBTS'ye ise 9 bin 743 aday başvurdu. 53 engelli aday sınavlara katılacak. Gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocuklarının sınav ücretinden muaf tutulması uygulamasından iki sınavda toplam 123 aday yararlandı. Sınavlarda emniyet görevlisi dahil 1615 kişi görev alacak. Sınavlarda görev alacaklara kolaylıklar, tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.