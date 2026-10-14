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Eğitim
AA 14.10.2026 16:46

YÖK ile Suriye arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

Gaziantep Üniversitesine bağlı Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu'nun eğitim öğretim faaliyetlerinin Halep Üniversitesi bünyesinde sürdürülmesi kararlaştırıldı.

YÖK ile Suriye arasında iş birliği mutabakatı imzalandı
[Fotograf: AA]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı arasında Gaziantep Üniversitesi rektörlüğünde Mutabakat Zaptı imzalandı.

Buradaki törende konuşan YÖK Başkanı Özvar, Türkiye'nin yeniden yapılanma ve kalkınma sürecindeki kardeş Suriye halkının yanında olmaya devam ettiğini söyledi.

Yükseköğretim alanındaki işbirliklerinin devam etmesi için iki ülkenin görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Özvar, şöyle konuştu:

"Görüşmelerimizde Gaziantep Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı olarak Suriye'nin kuzeyinde faaliyet gösteren akademik birimlerin geleceği üzerinde durulmuştur. Görüşmelerimizin bir diğer önemli başlığı da Şam'da Uluslararası Suriye-Türkiye Üniversitesinin kurulmasıydı. Bu doğrultuda Mutabakat Zaptı ile iki ülkenin akademik birikimini bir araya getirecek yeni bir üniversitenin kurulması yönünde önemli bir adım atılmış olabilir."

Özvar, aynı zamanda yapılan görüşmelerde Suriye'deki üniversitelerin akademik personel ihtiyaçlarının karşılanması ve işbirliğin kurumsal mekanizmalarla desteklenmesi konularının da ele alındığını belirtti.

YÖK ile Suriye arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

Şam'da kurulmasını planladıkları Suriye-Türkiye Üniversitesine ilişkin çalışmaların ilerletilmesine ilişkin görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Özvar, "Bu çerçevede Türkiye'den bir çalışma grubunun Şam'ı ziyaret ederek Suriyeli muhataplarıyla kuruluş anlaşmasının maddeleri üzerinde çalışmasının faydalı buluyoruz. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra Türkiye ve Suriye'nin çok kıymetli devlet başkanlarının bir araya geldikleri, ilk toplantıda üniversitenin iki devlet başkanlarının imzasıyla hayata geçmesini beklediğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Prof. Dr. Özvar, Suriye'nin yükseköğretim sisteminin yeniden yapılanma sürecinde akademik personel ihtiyacının önemli bir mesele olduğunu belirtti.

Bakanlık tarafından üniversitelerin akademik personel ihtiyaçlarının alanlar ve kurumlar tarafından ortaya konulması gerektiğini anlatan Özvar, şöyle devam etti:

"İhtiyaçların belirlenmesinin ardından Türkiye olarak hangi alanlarda, ne ölçüde destek sağlayabileceğimizi birlikte değerlendirebiliriz. Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerimizin sahip olduğu akademik birikim ve tecrübeyle kardeş Suriye'nin yükseköğretim sisteminin güçlendirilmesi hususunda işbirliği yapmaya devam edeceğiz."

Türkiye'nin, Suriye'nin zor dönemlerinde eğitim öğretim faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için önemli sorumluluklar üstlendiğini söyleyen Özvar, mutabakın her iki ülke için hayırlı olması diledi.

YÖK ile Suriye arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

Çalışmaların sürdüğünü belirten Özvar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İmzalayacağımız Mutabakat Zaptı ile Gaziantep Üniversitesine bağlı Afrin Eğitim Fakültesi, Azez İslami İlimler Fakültesi, El-Bab İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Cerablus Meslek Yüksekokulu'nun eğitim öğretim faaliyetlerinin Halep Üniversitesi bünyesinde sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Çobanbey Tıp Fakültesi ve Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerin de Suriye'deki aynı veya eşdeğer yükseköğretim kurumlarında eğitimlerine devam etmelerini öngörüyoruz. Bu süreçte bizim için en önemli olan husus, öğrencilerimizin eğitimlerinin kesintiye uğramaması ve herhangi bir mağduriyet yaşamamalarıdır. Aynı şekilde bu kurumlardan mezun olanların da haklarının korunmasını büyük bir hassasiyetle ele alıyoruz. Mutabakat Zaptı, Gaziantep Üniversitesine bağlı birimlerde görev yapan akademik ve idari personelin ilgili mevzuat çerçevesinde aynı statüde görevlerine devam etmesini de düzenlemektedir."

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