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Eğitim
AA 14.10.2026 11:40

Trakya Üniversitesi'nin 9 projesi COP31 YÖK Pavilyonu'na kabul edildi

Trakya Üniversitesi'nin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik alanlarında hazırladığı 9 proje, Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında Yükseköğretim Kurulu Pavilyonu'nda yer almaya hak kazandı.

Trakya Üniversitesi'nin 9 projesi COP31 YÖK Pavilyonu'na kabul edildi

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin farklı disiplinlerde yürüttüğü projelerde iklim eylemi, biyolojik çeşitlilik, içme suyu güvenliği, yeşil eğitim, sürdürülebilir kültürel miras ve çevreci üretim modelleri ele alınıyor.

Kabul edilen çalışmalar arasında "Balkan Üniversiteler Birliği Zirvesi Güneydoğu Avrupa'da İklim Eylemine Öncülük Eden Üniversiteler", "İklim Eylemi Olarak Kampüs Biyoçeşitliliği", "İklim Değişikliği, Pet Şişelerin Bozunması ve İçme Suyu Güvenliği" ile "Sürdürülebilir Kalkınma İçin İklim Vatandaşlığı Eğitimi ve Yeşil STEM" projeleri bulunuyor.

Çevresel, Sosyal ve Yönetişim raporlamasında gelişen teknolojiler ile kampüslerde biyolojik çeşitliliği ve iklime dayanıklı peyzajları konu alan çalışmalar da YÖK Pavilyonu'na kabul edildi.

Projeler arasında Edirne'nin kültürel mirası ve geleneksel üretim değerlerine yönelik çalışmalar da yer aldı.

"Tarihi Yapıların Yeşil Dönüşümü" Projesi'yle Edirne İtalyan Kilisesi'nin AB destekli sürdürülebilir kültürel miras koruma çalışmaları ele alınırken, "Edirne Kırmızısının Yeniden Doğuşu" Projesi'nde geleneksel doğal boyaların sürdürülebilir tekstil üretimi ve yeşil sanayileşmedeki potansiyeline odaklanılıyor.

Trakya Üniversitesi ile Birleşmiş Milletler Üniversitesi işbirliğinde yürütülecek "İklim Eylemi İçin Eğiticilerin Eğitimi" Projesi de kabul edilen çalışmalar arasında yer aldı.

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COP31 İklim Değişikliği YÖK
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