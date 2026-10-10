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Eğitim
AA 10.10.2026 14:11

81 ilde gençler "yaşanabilir çevre" için yarışacak

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 hazırlıkları kapsamında, ortaöğretim öğrencilerinin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması amacıyla 81 ilde "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" Bilgi Yarışması düzenlenecek.

81 ilde gençler "yaşanabilir çevre" için yarışacak

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları çerçevesinde ortaöğretim öğrencilerine yönelik "Tabiat ve Yaşanabilir Çevre" Bilgi Yarışması gerçekleştirilecek.

Yarışmayla öğrencilerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularındaki bilgi ve farkındalıklarının artırılması, çevre sorunlarına yönelik duyarlılıklarının geliştirilmesi hedefleniyor.

81 ilde gerçekleştirilecek yarışma okul, ilçe ve il olmak üzere üç aşamadan oluşacak. Öğrenciler, farklı aşamalarda iklim, çevre ve sürdürülebilirliğe ilişkin bilgi ve becerilerini ortaya koyacak.

Yarışmada, tabiatın ve yaşanabilir çevrenin korunması, iklim değişikliği ve iklim eylemi, sürdürülebilir yaşam, biyoçeşitlilik, enerji kaynakları ve enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su yönetimi, atık yönetimi ve sıfır atık ile iklim politikaları konularından sorular yer alacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı COP31
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