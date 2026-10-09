Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı pazar günü yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri TR-YÖS, bu yıl ikinci kez düzenlenecek.

Sınav, Türkiye'deki 15 ilde ve yurt dışındaki 22 ülkede toplam 46 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. Sınav için 49 bina ve 239 salon kullanılacak.

Türkiye'nin uluslararası öğrenci politikası açısından önem taşıyan sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde uygulanacak. Soru kitapçığındaki sorular Türkçe olacak, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde sorunun çevirisi yer alacak.

TR-YÖS, Türkiye saatiyle 11.15'te başlayacak. Sınavda adaylara Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi uygulanacak.

Sayısal Yetenek Testi ile Temel Matematik Testi'nde 40'ar soru olacak ve adaylara 100 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre kullanmaları uygun görülen engelli adaylar, 30 dakikalık ilave sürelerini kullanabilecek.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren belgelere ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

Sonuçlar, 5 Kasım'da açıklanacak ve sınavın geçerliliği yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, TR-YÖS uygulamasının, Türkiye'nin yükseköğretimde uluslararasılaşma hedeflerinin parçası olduğunu belirtti.

Ersoy, "TR-YÖS, farklı ülkelerdeki nitelikli öğrencilerin Türkiye'de eğitim almasına imkan sağlayan ortak bir ölçme sistemi oluşturdu. Türkiye'nin yükseköğretim kapasitesi ve uluslararası öğrenci potansiyeli her geçen gün artmaktadır. 46 merkezde uygulanacak sınav için gerekli hazırlıklar tamamlandı." bilgisini paylaştı.