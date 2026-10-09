MEB, COP31'de eğitim ve gençlik çalışmalarını öne çıkaracak

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (BMİDÇS) taraf ülkelerin her yıl bir araya geldiği en üst karar organı olan COP31, 9-20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilecek.

MEB, COP31 sürecinde iklim değişikliğine dayanıklı eğitim sistemlerinin geliştirilmesi, öğretmenlerin güçlendirilmesi, iklim okuryazarlığı ve yeşil becerilerin yaygınlaştırılmasının yanı sıra çocuk ve gençlerin iklim eyleminde aktif rol üstlenmesine odaklanacak.

COP31'in Mavi Bölge'sinde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla UNESCO ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) işbirliğinde yüksek düzeyli oturumlar düzenlenmesi planlanıyor.

Oturumlarda, eğitimin iklim değişikliğiyle mücadele ve uyumdaki stratejik rolü, ülkelerin iyi uygulamaları, öğretmen ve gençlerin bu süreçteki katkıları ile uluslararası işbirliği imkanları değerlendirilecek.

Ayrıca Bakanlığın Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve "Yeşil Vatan Benim Okulum, Geleceğe Çare" başta olmak üzere eğitim alanında yürüttüğü çalışmalar da uluslararası paydaşlarla paylaşılacak.

"Türkiye İklim Okulu" COP31'de kapılarını açacak

MEB tarafından COP31'in Yeşil Bölge'sinde kurulması planlanan "Türkiye İklim Okulu", öğrencileri, öğretmenleri, uzmanları ve uluslararası eğitim paydaşlarını bir araya getiren bir buluşma ve deneyim alanı olacak.

"Türkiye İklim Okulu"nun programının oluşturulması için farklı kurum ve kuruluşların katkı ve işbirliği önerileri de alınacak.

Bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve araştırma merkezleri, özel öğretim kurumları, sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, özel sektör kuruluşları ve meslek kuruluşları, programda değerlendirilmek üzere etkinlik, iş birliği ve organizasyonel katkı önerilerini sunabilecek.

Başvurular kapsamında iklim eğitimi ve sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulama ve projelerin tanıtılmasına, konferans, panel ve söyleşiler gerçekleştirilmesine, Bakanlık veya diğer paydaşlarla ortak etkinlikler düzenlenmesine yönelik öneriler 20 Ekim'e kadar iletilebilecek.

Ziyaretçiler yenilikçi eğitim teknolojilerini deneyimleyebilecek

"Türkiye İklim Okulu"nda düzenlenecek konferans, panel ve söyleşilerle Bakanlığın eğitim ve sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları uluslararası paydaşlarla buluşturulacak.

"Yaşayan Okul" ve uygulamalı atölyelerde ise ziyaretçiler, iklim değişikliğine dayanıklı okul uygulamalarını, çevre dostu yaşam becerilerini ve yenilikçi eğitim teknolojilerini deneyimleme imkanı bulacak.

Alan, aynı zamanda çocuk ve gençlerin geliştirdikleri projeleri COP31 delegelerine ve uzmanlara doğrudan sunabildikleri, fikirlerini paylaşabildikleri ve uluslararası işbirliklerine katılabildikleri bir platform olarak hizmet verecek.

81 ilden çocuk ve gençlerin fikirleri COP31'e taşınacak

Bakanlık, COP31 hazırlıkları kapsamında 81 ilde Çocuk İklim Zirveleri, Maarif İklim İdeathonları ve gençlik çalıştayları düzenleyerek öğrencilerin iklim değişikliğine yönelik çözüm önerilerini ve projelerini görünür kılmayı hedefliyor.

Bu çalışmalarla çocuk ve gençlerin yalnızca iklim değişikliğinden etkilenen bireyler değil, çözüm geliştiren ve geleceğe ilişkin kararlara katkı sunan aktif paydaşlar olarak sürece katılması amaçlanıyor.

MEB, COP31 aracılığıyla Türkiye'nin eğitim alanındaki birikimini ve iyi uygulamalarını dünyayla paylaşırken, 81 ilde başlayan çocuk ve gençlik çalışmalarını uluslararası iklim gündemiyle buluşturmayı hedefliyor.