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Eğitim
AA 08.10.2026 16:43

Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde, öğrencilerin çevre bilincini geliştirmek ve sürdürülebilir yaşam kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla "SAS2027 Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması" düzenlenecek.

Uluslararası Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması düzenlenecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yarışmayla öğrencilerin sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık kazanmaları, çevre sorunlarına yönelik özgün ve yenilikçi çözümler geliştirmeleri hedefleniyor.

Yarışmayla öğrencilerin atıkları geri dönüşüm ve ileri dönüşüm yoluyla yeniden değerlendirmeleri, çevre ve sürdürülebilirlik temalı özgün tasarımlar ortaya koymaları ve okullarda doğayla bütünleşen sürdürülebilir yaşam alanları oluşturmaları teşvik edilecek.

3 kategoride gerçekeltirilecek

Yarışma, "Atıktan Sanata", "Görsel Tasarım" ve "Yaşayan Okul Bahçeleri" olmak üzere üç kategoride gerçekleştirilecek. Başvurular, 15 Ocak 2027'ye kadar yapılabilecek.

"Atıktan Sanata" kategorisine yurt içindeki okullarda öğrenim gören tüm kademelerdeki öğrenciler katılabilecek. Bu kategoride öğrencilerin atıkları yeniden değerlendirerek özgün sanatsal çalışmalar ortaya koymaları amaçlanıyor.

"Görsel Tasarım" kategorisi, yurt içi ve yurt dışındaki ortaokul ve lise öğrencilerinin katılımına açık olacak. Öğrenciler, çevre ve sürdürülebilirlik konularındaki düşüncelerini özgün görsel çalışmalarla ifade edebilecek.

"Yaşayan Okul Bahçeleri" kategorisine ise yurt içi ve yurt dışındaki okullar kurumsal olarak katılabilecek. Bu kategoride okulların doğayla bütünleşen, sürdürülebilir ve yaygınlaştırılabilir uygulamalar geliştirmeleri teşvik edilecek.

Türkçe ve İngilizce olarak yürütülecek yarışma, resmi ve özel okulların yanı sıra yurt dışındaki eğitim temsilcilikleri, Türkiye Maarif Vakfı ve kardeş okullar aracılığıyla uluslararası katılıma da açılacak.

Böylece Türkiye'deki iyi uygulamaların farklı ülkelerdeki öğrenciler ve okullarla buluşturulması, çevre bilinci ve sürdürülebilir gelecek konusunda ortak bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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