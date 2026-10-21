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Dünya
AA 21.10.2026 17:21

Fransa'da hafta sonu yapılacak olan gösteriler yasaklandı

Fransa’da 17 Ekim’de şiddet olaylarının yaşandığı sarı yelekliler eylemlerinin ardından hükümet bazı şehirlerde kısmi sokağa çıkma yasağı dahil tedbirleri sıkılaştırırken Toulon şehrinde 24 Ekim’de yapılması planlanan eylemler yasaklandı.

Fransa'da hafta sonu yapılacak olan gösteriler yasaklandı

Yerel basının Var valiliğinin açıklamalarına dayandırdığı haberlerde, 24 Ekim’de ülke genelinde düzenlenmesi planlanan eylemlere karşı hükümetin talimatı ile Toulon'da yeni güvenlik tedbirleri uygulanacağı belirtildi.

Valilik, Toulon şehir merkezinde 24 Ekim 18.00 ile 25 Ekim 06.00 saatleri arasında, 18 yaş altı kişiler için geçerli olacak kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı aldı.

Ayrıca valilik aynı tarihte şehir merkezinde 11.00-00.00 saatlerinde yapılması planlanan tüm gösterileri de yasakladı.

Şehirde bazı toplu taşıma seferlerinin de askıya alınacağı bildirildi.

Fransa’da yağma ve şiddet olaylarının yaşandığı 17 Ekim’deki eylemlerin ardından hükümet valiliklere “kamu düzenine tehdit oluşturabilecek” eylemleri yasaklama talimatı vermişti.

Fransa'daki olaylar

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemişti.

Gösterilerde yaklaşık 2 bin 500 kişi gözaltına alınırken 1000'i aşkın polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Şiddet olaylarının yaşandığı gösterilerde, yaklaşık 3 bin iş yeri hasar görmüş veya yağmalanmıştı.

Eylemlerde iş yeri zarar görenler hükümete krizi yönetemediği gerekçesiyle tepki göstermişti.

Hükümet olası eylemleri önlemek için Paris, Lille, Lyon, Nice ve Marsilya şehirleri başta olmak üzere bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulama kararı almıştı.

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