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Dünya
21.10.2026 17:06

Eli kanlı İsrail’in İran planına Trump’tan ret

Financial Times’ın üç kaynağa dayandırdığı habere göre, eli kanlı Netanyahu, İran’a yönelik saldırılar için orduya plan hazırlattığı Trump’ın ise ABD’deki ara seçimler öncesinde çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıktığı öne sürüldü.

Eli kanlı İsrail’in İran planına Trump’tan ret

Financial Times’ın haberine göre, İsrail ordusu, İran’a yönelik birkaç gün sürmesi planlanan hava saldırıları için hazırlık yaptı.

Üç kaynağa göre saldırılarda nükleer tesislerin, yönetimle bağlantılı noktaların ve elektrik santralleri gibi sivil altyapı tesislerinin hedef alınması planlandı.

Operasyon, Trump’ın 3 Kasım’da yapılacak ABD ara seçimleri öncesinde çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıkması nedeniyle gerçekleştirilmedi.

Planlanan bombardımanın, ABD ile İsrail’in şubatta İran’a düzenlediği ortak saldırılardan daha yoğun olması hedefleniyordu.

Kaynaklardan biri, İsrail ile ABD’nin önümüzdeki haftalarda saldırıları yeniden başlatmasının ihtimal dışı olmadığını belirterek, “Ya bir anlaşma olacak ya da saldırı” dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in pazartesi günü İsrail’e giderek Netanyahu ve diğer üst düzey yetkililerle görüştüğü bildirildi.

Kaynaklardan biri, görüşmelerde İran’a yönelik yeni istihbarat bilgileriyle güncellenen hedef listesinin sunulduğunu, listede daha önce vurulmayan sivil altyapı tesislerinin de bulunduğunu aktardı.

Sözcü İran'a saldırılmayacağını söyledi

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly ise ABD’nin ara seçimlerden önce İran’a saldırmayacağını söyledi.

Financial Times’a konuşan kaynaklar, yeni saldırı kararının nihayetinde Trump’a bağlı olduğunu belirtti. Haberde, İran’a yönelik yeni bir operasyonun ABD güçlerini ve Körfez ülkelerini de yeniden savaşa sürükleyebileceği, enerji fiyatlarını yükseltebileceği değerlendirmesine yer verildi.

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ABD Beyaz Saray Elektrik Enerji İsrail Netanyahu
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