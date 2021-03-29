Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek “Memleket Hareketi”ni başlatan Muharrem İnce, Ankara’da inşaatı süren parti genel merkezinde inceleme yaptı.

İnce, kurucular ve yüksek disiplin kurulu ile birlikte Nisan ayı içerisinde İçişleri Bakanlığı’na başvuracaklarını açıkladı.

Partinin adı ve logosu da tanıtılacak

Tüzüğün ve programın da başvuru sırasında verileceğini söyleyen İnce, aynı ay içerisinde partinin adının ve logosunun da tanıtılacağını açıkladı.

Partinin açılış toplantısının ise Ramazan ayından sonra yapılmasını planladıklarını vurguladı.

“Biz dostlarımız ile iktidar olacağız” demeyeceğiz

İnce, yola “50+1’i alacağız” iddiasıyla çıkacaklarını ve seçim söz konusu olmadığı durumlarda “Biz dostlarımızla iktidar olacağız” düşüncesini taşımadıklarını söyledi.

Ancak seçim zamanı geldiğinde ittifak seçeneklerinin de masaya yatırılabileceğini açıklayarak ittifaklara yeşil ışık yaktı.

“Kavga etmekten ziyade çözüm üreteceğiz”

Farklı bir muhalefet partisi olarak yola çıkacaklarını vurgulayan İnce, Meclis'te gerçekleşen grup toplantılarında liderlerin konuşmalarını eleştirdi:

“Biz kavga eden bir muhalefetten ziyade, yol gösteren bir muhalefet olacağız. Muhalefet etmekten asla kaçınmayacağız. Gördüğümüz yanlışları sonuna kadar en sert biçimde karşı çıkacağız. Ama aynı zamanda çözüm de üreteceğiz. Salı günleri Meclis'in kavga günü; biz böyle bir çarpışmanın içinde olmayacağız. Türkiye kucaklaşırsa, Türkiye bu kısır kavgalardan kurtulursa, önce yargıdan başlayarak aşağıya doğru kısa süre içerisinde toparlanacağımıza, özgürleşeceğimize, zenginleşeceğimize, refah içinde yaşayacağımıza inanıyorum.”

İnce, Türkiye’yi yöneten ve yönetmek isteyenlere yol gösteren bir parti olarak çok yakında vatandaşlar ile kucaklaşacaklarını işaret etti.