Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlanan haberle ilgili açıklamayı İletişim Başkanlığı Medya Koordinatörü Mücahit Eker yaptı.

Eker, Cumhuriyet Gazetesi’nin en temel gazetecilik ilkelerini hiçe sayan habercilik anlayışıyla ibretlik bir yalan habere daha imza attığını vurguladı.

“İddia edilen diyalog yaşanmadı”

Açıklamada, İletişim Başkanlığı'nın yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bakanlıklar, başkanlıklar, ofisler ve diğer kurumlarla yakın ilişki ve iş birliği içinde olduğuna yer verildi.

Hiçbir toplantıda gazetede iddia edilen diyaloğun yaşanmadığı vurgulanarak, söz konusu haber için "operasyon haberciliği" ifadesi kullanıldı.

Eker, bunun bir “5’inci kol faaliyeti” olarak değerlendirilebileceğini söyledi.