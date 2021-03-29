Hakkari Yüksekova’da yaşayan 9 yaşındaki Hira Karahan, Anıtkabir’i çok merak ediyordu.

Kızını Ankara'ya getirecek durumu olmayan inşaat işçisi baba Mehmet Şerif Karahan azmetti ve kızına kardan Anıtkabir yaptı.

10 günde Aslanlı Yolu bile yaptı

Kar kalınlığının bir metreye ulaştığı ilçede, evinin bahçesinde biriktirdiği karla 10 günde Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un minyatürünü yapan baba Karahan, kızının hayalini bir nebze de olsa gerçekleştirdi.

Hira ve 4 yaşındaki kardeşi Muhammed Geylani, ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol'da yürüdü, merdivenleri çıktı.

Küçük kızın "Atatürk" şiirini de okuduğu o görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığında görevli rütbeli askerler, Yeni Mahalle`de yaşayan Karahan ailesini ziyaret etti.

Davet Bakan Akar'dan

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hira'nın görmeyi çok istediği Anıtkabir ve Aslanlı Yol'un kardan maketini yapan Mehmet Şerif Karahan ve ailesini Ankara'ya davet etti. Ankara'ya gelmek için gün sayan Hira, bugün ailesiyle birlikte yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında Hira Karahan ve ailesinin Ankara'ya gelmek için uçağa bindikleri anların görüntüsü paylaşıldı.

Yarın Anıtkabir'e kavuşacak

Yapılan paylaşımda "Atatürk’ü çok seven ve babasına kardan Anıtkabir yaptıran Yüksekovalı minik Hira'mız, Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’ın daveti üzerine Ankara’ya geliyor. Ailesiyle birlikte Van’dan yola çıkan minik Hira yarın çok merak ettiği Anıtkabir'i ziyaret edecek" ifadelerine yer verildi.