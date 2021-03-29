Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobiliyle drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da otomobiliyle drift yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşılan sürücüye 6 bin 700 lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine de el konuldu.
Hatay Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsünün Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından harekete geçti.
Görüntülerden aracın plakasını tespit eden ekipler, otomobili uygulama noktasında durdurdu.
Polis ekipleri, sürücü Mehmet Y'ye 6 bin 700 lira ceza keserek ehliyetine iki ay süreyle el koydu.
Etiketler: Ehliyet Sosyal Medya
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