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Antalya'nın içme suyu kaynağı olan Kırkgöz Göleti'nden çuvallar dolusu çöp çıkarıldı.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu ve gönüllü çevreciler bir araya geldi, "Suyumuza Sahip Çıkıyoruz" etkinliğinde dalgıç öğrenciler su altında temizlik yaptı. O anlar ise su altı kameraları ile görüntüledi.

10 gün içinde ikinci kez Kırkgöz Göleti'nde temizlik yapıldı. Sivil toplum kuruluşlarından gönüllüler de gölün çevresindeki çöp ve atıklar topladı. Döşemealtı Belediyesi ekipleri ve çevreciler, çuvallar dolusu çöp toplayarak kamyonlara yükledi.