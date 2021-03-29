Taş işleme ustası Ayhan Arıkan değerli taşları toplamak için Türkiye'yi dolaşıyor. Arıkan araziye çıkmadan önce ciddi bir araştırma yapıyor sonrasında gittiği bölgede arazi yapısını inceliyor.

Uzun süren araştırmalar sonucu kıymetini tespit ettiği taşları toplayan Arıkan, taşlara atölyesinde şekil veriyor.

Topladığı taşları işleyerek satıyor

Arıkan, değerli taş sevdasının yaklaşık 30 yıl önce bir ağaç fosili bulmasıyla başladığını söyledi:

"Amatör olarak çıktığım bu yolculukta kendimi geliştirdim. Gayret ederek bu alanda belli bir noktaya geldim. Profesyonel olarak taş toplayıp, işleyerek, iki çocuğumun geçimini sağlıyorum. Taşı topluyorum, işliyorum, form veriyorum, parlatıyorum, daha sonra da ürün haline getirip ambalajlayıp mağazamda veya fuarlarda satışını yapıyorum."

Değerli taşlar için Anadolu’yu dolaşıyor

Arıkan, değerli ya da yarı değerli taşların genellikle sıcak su yataklarında, volkan bölgelerinde bulunduğunu dile getirerek, bu taşların peşinde Anadolu'nun çok büyük bir kısmını dolaştığını anlattı.

Amacı, Türkiye'nin taş haritasını çıkarmak

Türkiye’nin kıymetli taş zengini olduğunu söyleyen Arıkan, taşların çeşitlerini ve hangi bölgelerde bulunduğunu araştırmaları sayesinde öğrendi.

Arıkan, Türkiye'nin taş haritasını çizecek kadar araştırma yaptığını dile getirerek, amacının Türkiye’nin taş haritasını hazırlamak olduğunu söyledi.