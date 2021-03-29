Anadolu'da Kadın, Göç ve Kadın, Toprak ve Kadın...

Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) 3 tema üzerinde düzenlediği yarışmaya onlarca başvuru yapıldı.

Katılımcılar kısa film, fotoğraf ve senaryolarıyla 'kadın'ı anlattı.

"Dünya, kadınların hikayeleriyle zenginleşecek"

Törende konuşan KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "İnanıyoruz ki sanat dediğimiz bu uçsuz bucaksız dünya, kadınların hikayeleriyle zenginleşecek. Her eser, kadınların iç dünyasına ve topluma dair bilmediklerimizi söyleyecektir" dedi.

'Kadınların neler yaşadıklarını gelecek nesillere aktaralım istedik'

Kazananlar salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen törende açıklandı.

Törene KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar da katıldı.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar şunları söyledi:

"Bu coğrafyada ve tarihin bu döneminde kadınlar neler yaşıyor bunları kaydedelim, arşive alalım, bundan sonra da gelecek nesillere aktarılmasına vesile olalım istedik."

Birincilere 10 bin lira ödül verildi

Aralarında oyuncu, yönetmen ve yazarların da olduğu usta isimler eserleri değerlendirdi.

Tevfik Kemal Özel "Kıyı" adlı filmiyle kısa film dalında birinciliğe layık görüldü.

Müjdat Doğan "Kısmet" adlı senaryosuyla kısa film senaryo dalında, Mustafa Kılınç ise fotoğraf kategorisinde birinci oldu.

Birincilere 10 bin, ikincilere 7 bin, üçüncülere ise 3 bin lira ödül verildi.