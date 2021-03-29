Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
800 metre yükseklikte balonda evlendiler
[Fotoğraf: AA]
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balonuyla yükselen çiftin nikahı, şahitler huzurunda gökyüzünde kıyıldı.
Dünyaevine girmeye hazırlanan Gülten Kara ve İbrahim Korkmaz çifti, sıcak hava balonuyla sabah erken saatlerde Kapadokya semalarına yükseldi.
Çiftin, yakınları, şahitleri ve nikahlarını kıyacak Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi ile bindikleri balon, beldedeki Güllüdere Vadisi'nden kalkış yaparak yerden yaklaşık 800 metre yükseğe çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Başkan Çiftçi'nin kıydığı nikahta, gelin ve damat gökyüzünde "evet" diyerek hayatlarını birleştirdi.
Çift, yaklaşık bir saat boyunca peribacaları üzerinde süzülen balonda fotoğraf çektirdi.
Etiketler: Turizm
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