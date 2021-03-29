Yeşilyurt Mahallesi'ndeki fidan üretim işletmesinin kulübesinde Y.M, R.T. ve S.B, sobayı benzinle tutuşturmaya çalıştı.

Sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu kulübede yangın çıktı. Bu sırada R.T, kulübedeki banyoya sığındı.

İlk müdahaleyi arkadaşları yaptı

Arkadaşları hortumla su sıkıp alevleri söndürerek R.T'yi kurtardı.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, elleri yanan ve dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale etti.

Y.M, sobayı yakmak isterken yangın çıktığını, alevlere müdahale edip banyodaki arkadaşlarını kurtardıklarını söyledi.