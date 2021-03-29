Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobayı tutuşturmak için dökülen benzin patladı: 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tutuşturmak için sobaya dökülen benzin patladı. Çıkan yangında yaralanan 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.
Yeşilyurt Mahallesi'ndeki fidan üretim işletmesinin kulübesinde Y.M, R.T. ve S.B, sobayı benzinle tutuşturmaya çalıştı.
Sobaya dökülen benzinin parlaması sonucu kulübede yangın çıktı. Bu sırada R.T, kulübedeki banyoya sığındı.
İlk müdahaleyi arkadaşları yaptı
Arkadaşları hortumla su sıkıp alevleri söndürerek R.T'yi kurtardı.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, elleri yanan ve dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale etti.
Y.M, sobayı yakmak isterken yangın çıktığını, alevlere müdahale edip banyodaki arkadaşlarını kurtardıklarını söyledi.
Etiketler: Benzin
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