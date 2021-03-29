2014 yılında açılan ve eserlerin tümü Hatay bölgesinde bulunan müze dünyanın en büyük ikinci mozaik müzesini de içinde barındırıyor.

Dünyanın sayılı müzelerinden biri olan Hatay arkeoloji Müzesi’nde 19 farklı sergi salonunda 2 bine yakın eser sergileniyor.

Hatay Arkeoloji Müzesi'nde eserleirn sergilediği alan 10 bin 700 metrekare. Müze, Tunus Bardo Müzesi'nden sonra dünyanın en büyük mozaik müzesi olma özelliği taşıyor.

Antakya Lahdi'nin mermeri Afyon'dan

Müzede Selçuklu, Osmanlı ve Roma dönemine ait eserler bulunuyor. Antakya Lahdi ise müzenin en görkemli parçalarından biri.

Hatay Arkeoloji Müzesi Müdürü Ayşe Ersoy, Antakya Lahdinin özellikle mermeri ve üzerindeki betimlemeler açısından çok önemli bir eser olduğunu söyledi.

O dönemde Aristokrat bir ailenin mezarı olan lahidin mermerinin özel olarak Afyon'dan getirildiğini vurguladı.

Salgından önce, 2019 yılında 230 bin kişi tarafından ziyaret edilen müze, sanal ortamda da dünyaya tanıtılıyor.

Haber: Levent Nacar