UNESCO Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Uzunköprü'nün restorasyona alınacağı bilgisini 2 Aralık 2020'de bölgeyi ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu vermişti.

Hazırlıklar tamamlandı, tarihi köprüde bugünden itibaren restorasyon çalışmaları başladı. Köprünün etrafına bir bariyer çekildi, bariyerlerin ilerisine de şantiye kurulma çalışmaları başladı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki Uzunköprü’de restorasyon çalışmaları başladı. 25 ayrı kemerin onarımı yapılacak, eksik taşlar tamamlanacak. Ayrıntılar @trthaber’de. pic.twitter.com/U0kv3q0SCv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 29, 2021

Restorasyon kapsamında neler yapılacak?

Restorasyon kapsamında öncelikli olarak kemerler askıya alınacak, 25 ayrı kemerin onarımı yapılacak, asfalt ve beton döşeme kaldırılarak doğal taş kaplama yapılacak. Korkuluk ve sel yaranlardaki eksik taşlar tamamlanacak, çimentolar kaldırılacak ve özgüne uygun şekilde derzler yapılacak.

İlk yapıldığında 1392 metre uzunluğundaydı

Kaynaklardaki dünyanın en uzun taş köprüsü olarak yer alan Taşköprü, ilk yapıldığında 1392 metre uzunluğunda, 5.4 metre genişliğindeydi ve 174 kemeri bulunuyordu. Ancak Uzunköprü'nün günümüzdeki uzunluğu 1266 metreye kadar geriledi, genişliği 6.8 metreye kadar arttı ve 171 kemeri bulunuyor.

[Fotoğraf: DHA]

Ağır taşıt yükünden hasar gördü

Uzunköprü 1967-1971 yılları arasında iki şeritli araç trafiğini kaldırmak üzere özgün döşemesi tabliye ilave edilerek genişletildi. Ağır taşıt yükü karşısında dinamik etkilere maruz kalan köprü oldukça hasar görmüştü.

2013 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından, köprünün yaklaşık 1 kilometre kadar yakınına Ergene Nehri'nin üzerine bir köprü yapıldı. Bu sayede tarihi Uzunköprü ağır taşıt yükünden de kurtarılmış oldu.

[Fotoğraf: DHA]

1427-1443 yılları arasında inşa edildi

Uzunköprü, Edirne İli, Uzunköprü İlçesi, Ergene Nehri üzerinde, Osmanlı Devletinin altıncı padişahı Sultan II. Murat döneminde, Mimar Muslihiddin tarafından, 1427-1443 yılları arasında inşa edildi.