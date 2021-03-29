İlçede yaşayan Havva Yılmaz, karnındaki ağrı ve şişkinlik nedeniyle hasteneye başvurdu.

Tetkiklerde sağ yumurtalıklarında kitle tespit edilen 54 yaşındaki Yılmaz, kadın hastalıkları uzmanı doktorlar Muhammet Serhat Yıldız, Meral Tuğba Çimşir ve Büşra Yıldız tarafından ameliyat edildi.

Karnından 20 kilogram kitle çıkarıldı

Ameliyatta karnından 20 kilogram ağırlığında kitle çıkarılan Yılmaz, kısa süre sonra taburcu edildi.

Yıldız, yapılan tetkikler sonucunda karnında bir kitle gördükleri hastayı onayını da alarak ameliyat ettiklerini söyledi.

Kitlenin büyüklüğü ve yeri nedeniyle operasyonun zorlu geçeceğini bildiklerini anlatan Yıldız, zoru başardıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Yeniden hayata döndüm"

Yılmaz ise böyle bir durumla karşılaşacağını tahmin etmediğini dile getirdi.

Kilo aldığını zannettiğini belirten Yılmaz, "Doktorlarım sayesinde yeniden hayata tutundum. Yükümü artık taşıyabiliyorum. Kilolarımdan ve ağrılarımdan bir anda kurtuldum" diye konuştu.