Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor.

10 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan oğlu Muhammed için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek oturma eylemi yapan anne Nadire Çakan, Kürtçe, evladına kavuşana kadar oturma eylemini sürdüreceğini söyledi.

"Evladımı almadan gitmeyeceğim"

Oğlunun ilkokulda okurken kaçırıldığını dile getiren Çakan, "Evladımı almadan gitmeyeceğim. Oğlum gel, teslim ol." dedi.

Kütahya'dan gelerek kızı Fadime için evlat nöbeti tutan Hatice Levent de kızını çok özlediğini belirtti.

Kızını almadan gitmeyeceğini ifade eden Levent, "Bunlar ne istiyor yavrularımızdan? Yavrularımızı niye kaçırdılar? Yavrularımız okuyup, dizimizin dibinde olacaklardı. Bu vicdansızlar çocuklarımızdan ne istedi? Kızımın 'anne' demesini özledim. Yeter bu çile bitsin Fadime'm. Kaç, askerimize, polisimize teslim ol." diye konuştu.