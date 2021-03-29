Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı, illere göre risk haritasında 20- 26 Şubat'ta 10,13 olan Van'daki vaka oranı; 27 Şubat- 5 Mart'ta 17,49, 6-12 Mart'ta ise 20,13'e çıktı.

19 Mart'ta açıklanan haritada ise oranın 27,41'e yükseldiği görüldü. Her geçen gün vaka oranının artığı kentte, 'kontrollü normalleşme' sürecinde yüz yüze eğitimin başladığı 30'un üzerinde okul, yeni vakalar nedeniyle karantinaya alındı.

Bir okulda eğitime 10 gün ara verildi

İpekyolu ilçesinde bulunan Tev İfakat İlk ve Ortaokulu'nda bir öğretmende koronavirüs tespit edilince, okuldaki eğitim- öğretime 10 gün ara verildi. 10 günlük ara, okulun rehber öğretmenleri tarafından öğrencilere SMS yoluyla iletildi.

[Fotoğraf: DHA]

Gürpınar'da 800 nüfuslu mahalle karantinaya alındı

Van'ın Gürpınar ilçesinde 800 nüfuslu Otbiçer Mahallesi'nde ise 6 kişide koronavirüs tespit edildi. Mahalle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Mahallede, polis güvenlik önlemi alıp, giriş ve çıkışlara izin vermezken, sağlık ekipleri pozitif çıkan vakalarla temas halinde olan halkı tespit etmek için filyasyon çalışması başlattı.

[Fotoğraf: DHA]