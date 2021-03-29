Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 3 kişi soba gazından zehirlendi
Malatya'nın Arapgir ve Battalgazi ilçelerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi. Zehirlenen kişiler hastanede tedavi altına alındı.
Arapgir ilçesi Suceyin Mahallesi'nde A.S. ve eşi B.S. ile Battalgazi ilçesi Dilek Mahallesi'nde C.M, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Zehirlenen kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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