Trabzon'da lastikçide yangın
Trabzon’un Akçaabat ilçesinde 6 katlı binanın alt katındaki oto lastik tamiri dükkanında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, iş yeri ve alevlerin sıçradığı bir evde hasar meydana geldi.
İlçeye bağlı Yaylacık Mahallesi’nde çoğu karkas haldeki 6 katlı apartmanın alt katında bulunan oto lastik tamiri dükkanında sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yükselen alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İhbarla gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
İş yerinde yanan lastiklerden çıkan siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.
İlçenin yanı sıra kentten takviye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, kontrol altına alınarak söndürüldü.
İş yeri ve bir evde hasar oluştu
Soğutma çalışması yapılan yangında, iş yeri ve üst katındaki boş evde maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.
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