Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
İki FETÖ şüphelisi Yunanistan sınırında yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Edirne'de arama kararı bulunan iki FETÖ şüphelisi, sınırı yasa dışı yollardan geçmeye çalışırken yakalandı.
Güvenlik güçleri, Meriç ilçesine bağlı Küplü beldesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları çalışmada Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.A ve E.K'yi tespit etti.
Zanlılar gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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